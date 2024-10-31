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Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця
Кислиця повідомив, коли північнокорейські війська вступлять у бої
фото з відкритих джерел

Представник України в ООН виступив на засіданні Ради безпеки

Очікується, що північнокорейські військові розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді. Про це повідомляється з посиланням на виступ представника України Сергія Кислиці на засіданні Ради безпеки ООН.

«Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ... Швидше за все військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади», – повідомив Кислиця.

Він підкреслив, що Росія отримує допомогу у своїй агресивній війні від країни, яка перебуває під санкціями. Таким чином, рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права. Більше того, їхнє навчання на території Росії є порушенням резолюцій ООН – зауважив Кислиця.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Теги: росія військові Володимир Зеленський навчання президент відео війна Північна Корея Сергій Кислиця

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