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Верховний лідер Ірану підтвердив намір вдарити по Ізраїлю та пригрозив США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Верховний лідер Ірану підтвердив намір вдарити по Ізраїлю та пригрозив США
Іран пригрозив Штатам
фото з відкритих джерел

Алі Хаменеї заявив про «нищівну відповідь» Ізраїлю та США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в суботу застеріг Ізраїль та США від «нищівної відповіді» на атаки на Іран і його союзників. Про це повідомляє AP.

Хаменеї зробив цю заяву на фоні загроз з боку іранських чиновників завдати нового удару по Ізраїлю після атаки на Іран 26 жовтня, внаслідок якої постраждали військові бази та інші об'єкти, а загинули щонайменше п’ять осіб.

«Вороги, будь то сіоністський режим або Сполучені Штати Америки, обов'язково отримають нищівну відповідь за те, що вони роблять з Іраном, іранським народом і фронтом опору», – зазначив Хаменеї у відеозверненні, опублікованому іранськими державними медіа.

Верховний лідер не уточнив ані терміни, ані масштаби ймовірного удару.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Іран про наслідки повторного нападу на Ізраїль. У разі нового нападу Америка не зможе стримати дії ізраїльтян.

До слова, Міністерство оборони США оголосило про розгортання в регіоні Близького Сходу додаткових есмінців, бойової авіації та кількох стратегічних бомбардувальників В-52. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтвердили готовність продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану. З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. 

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Теги: Адміністрація Президента Ізраїль військові райдер Іран США

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