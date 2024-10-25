Безкоштовного житла дедалі менше: одна з країн Європи засмутила українських біженців

На сході Франції українці можуть залишитись без даху над головою

Біженцям з України наказали залишити державне житло у Франції

Франція скорочує бюджетні витрати на утримання біженців із метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту. Українці, які втекли від війни, отримують листи з проханням залишити надане їм тимчасове житло. Про це пише французьке видання Le Monde.

Влада департаменту Мерт і Мозель на сході Франції наказала українським біженцям покинути надане державне житло. «З кінця вересня в регіоні Гранд-Ест десятки переміщених осіб отримали наказ повернути житло, надане їм місцевими асоціаціями, у строк до 31 жовтня», – йдеться у матеріалі.

Таке рішення ухвалили через скорочення бюджетних витрат на утримання біженців та з метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.

Загалом у Мерт і Мозелі живуть 1600 українських біженців. Приблизно 600 із них мешкають у квартирах, орендованих держкоштом. Більшість біженців – пенсіонери, які не мають змоги працювати, тож декого такі рішення французької влади змусили повернутися до України, навіть до прифронтових регіонів.

Однак після втручання у ситуацію правозахисних організацій влада департаменту відклала терміни виселення до кінця грудня.

Як повідомили українські асоціації, в інших французьких регіонах «перехід до іншого житла був організований заздалегідь, плавно, без значної напруженості». Водночас там вказали, що на сході Франції «підтримка через інтеграцію не була повною».

Водночас місцеві житлові асоціації-автори листів про виселення стверджують, що діють на вимогу уряду. «Всі необхідні кроки, спрямовані на професійну інтеграцію та автономію, були зроблені недостатньо старанно, щоб включити вас до загальної програми інтеграції в регіоні», – йдеться в листі, підписаному Асоціацією з приймання та соціальної реінтеграції Мерт і Мозель.

Там також пропонується зацікавленим особам знайти особисте рішення для переселення: «Якщо це не вдасться, може бути запропоновано скерування до притулку для екстрених випадків, за умови наявності місць».

До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи при МЗС Франції Бенджамен Хаддад в ефірі телеканалу LCI. Він відповів на заяву, що запрошення Києва ще не означає його вступу.