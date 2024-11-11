Трамп збирається скасувати майже сотню розпоряджень Байдена

Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому

За словами прессекретарки Трампа, підписані Байденом укази на посту президента «привели до кризи на кордоні та економічної кризи»

Новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена. Про це в інтерв'ю Fox News заявила речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт.

«Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа», – сказала вона, додавши, що Трамп за перший тиждень в Овальному кабінеті підпише «десятки указів».

За словами Лівітт, 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, «привели до кризи на кордоні та економічної кризи».

«Тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати задній хід, який його указам тоді дала адміністрація Байдена та Гарріс», – сказала речниця штабу Трампа.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Раніше автор The New York Times Пітер Бейкер заявив, що опоненти обраного президента США Дональда Трампа чекають від нього кампанії відплати. За його словами, республіканець повертається до Білого дому «злим» та «ображеним».

До слова, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі.