Президент Південної Кореї відновив давнє хобі, аби зблизитися із Трампом

У Сеулі готуються до потенційних економічних змін, і Юн Сок Йоль закликав до консультацій між урядом та промисловістю щодо повернення Трампа

Аналітики вважають, що очільник Кореї може прагнути використати особисті стосунки з Трампом для просування інтересів Сеула

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль нещодавно почав займатися гольфом вперше за вісім років. Таким чином він, ймовірно, готується до майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

За даними південнокорейських ЗМІ, Юн Сок Йоль відвідав гольф-клуб вперше з 2016 року. На пресконференції у четвер він повідомив, що колишні представники адміністрації Трампа та впливові республіканці запропонували допомогу в налагодженні зв’язків із новим президентом.

Аналітики вважають, що очільник Кореї може прагнути використати особисті стосунки з Трампом для просування інтересів Сеула, з огляду на зовнішньополітичну програму «Америка перш за все» та непередбачуваний стиль Трампа.

Південнокорейські компанії значною мірою залежать від торгівлі з США, і в перший термін Трампа обидві країни мали розбіжності щодо розподілу витрат на утримання 28,5 тис. американських військових, розміщених у Південній Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років.

У Сеулі готуються до потенційних економічних змін, і Юн Сок Йоль закликав до консультацій між урядом та промисловістю щодо повернення Трампа.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо.

Згідно з інформацією південнокорейського чиновника, Юн і Трамп також обговорили «ситуацію в Північній Кореї», включаючи нещодавні розробки ядерної зброї, запуски ракет та розміщення військ у Росії. Крім того, лідери висловили занепокоєння щодо безпекових питань і терміновості ситуації в Україні.