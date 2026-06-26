Дрони вчетверте атакували завод «Азот» – ключове підприємство ВПК РФ

У Новомосковську кілька годин лунали вибухи, у повітрі – запах аміаку

У ніч на 26 червня Тульська область Росії опинилася під дуже масованою атакою безпілотників – за словами місцевих, ціллю удару став хімкомбінат «Азот» у Новомосковську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+.

За даними каналів, атака тривала всю ніч: у небі над містом фіксували прольоти БпЛА, а на землі лунали вибухи. Хлопки також чули у Веневському районі Тульської області. Місцеві мешканці повідомляють про дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням у місті – ймовірно, це теж наслідки роботи ударних дронів.

Супутниковий сервіс NASA FIRMS після нічної атаки зафіксував пожежу на території Новомосковської ГРЕС. Електростанція розташована в межах того самого промислового майданчика й з 2022 року також належить НАК «Азот» – компанія викупила її у «Квадри».

Чим важливий завод для оборонки РФ

«Азот» у Новомосковську – одне з найбільших і найстаріших хімічних підприємств Росії, що входить до холдингу «ЄвроХім». Тут виробляють кожну дев'яту тонну аміаку та азотних добрив у країні – це другий за обсягом виробник аміаку в РФ. Окрім добрив, завод випускає карбамід, метанол, концентровану азотну кислоту, аргон, хлор і каустичну соду.

Частина цієї продукції має подвійне призначення:

аміачна селітра – компонент промислових вибухових речовин;

метанол – сировина для виробництва ракетного палива;

азотна кислота – основа для нітросполук, що застосовуються у військовій сфері;

аргон використовують для зварювання й термообробки металу в оборонній промисловості.

За даними розслідування Reuters, у 2022–2024 роках з новомосковського й невинномиського «Азоту» на завод імені Свердлова в Дзержинську (Нижегородська область) відправили щонайменше 38 тисяч тонн уксусної та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти. Ці речовини використовують для виробництва октогену й гексогену – компонентів для артилерійських снарядів.

Новомосковськ розташований у центральній частині Росії, приблизно за 400 км від кордону з Україною. Попри відстань, підприємство регулярно потрапляє під удари безпілотників.

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Завод вже вчетверте під ударом за рік

Атака в ніч на 26 червня – не перша для «Азоту»:

24 травня 2025 року дрони пошкодили газопровід низького тиску та дві цистерни з азотною кислотою об'ємом 750 тонн кожна, кислота частково витекла на землю;

8 червня 2025 року на території заводу пролунало щонайменше п'ять вибухів, двоє людей постраждали;

14 червня 2026 року на підприємстві після атаки спалахнула пожежа, про що повідомляла Astra; тієї ж ночі дрони уразили й залізничну інфраструктуру в Смоленській області.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області – під удар тоді також потрапив хімзавод «Азот», після чого на підприємстві спалахнула пожежа.