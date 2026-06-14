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Безпілотники атакували Росію: уражено завод та залізничну інфраструктуру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували Росію: уражено завод та залізничну інфраструктуру
Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області почав горіти пілся атаки
скріншот з відео

Під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області

У нічна 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

«Азот» в Новомосковську (Тульська область, РФ) – це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що входить до компанії «ЄвроХім». Підприємство спеціалізується на випуску мінеральних добрив, аміаку, азотної кислоти, метанолу та іншої промислової хімії. Армія РФ використовує Новомосковський завод «Азот» як базу для виробництва сировини для військово-промислового комплексу. Підприємство постачає хімікати для військових заводів, які випускають вибухівку та боєприпаси.

Також вибухи пролунали у Смоленській області. Ймовірно, у місті Вязьма атаковано залізничну інфраструктуру.

Вязьма є важливим транспортним вузлом на перетині колій. Через залізничну станцію Вязьма здійснюється регулярний рух логістичних ешелонів та техніки для потреб Західного військового округу та угруповань ЗС РФ на даному напрямку.

В Орлі в Орловській області через роботу російського ППО пошкоджено будинок.

Безпілотники атакували Росію: уражено завод та залізничну інфраструктуру фото 1
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Теги: вибух росія

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