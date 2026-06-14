Безпілотники атакували Росію: уражено завод та залізничну інфраструктуру
Під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області
У нічна 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.
У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.
Також вибухи пролунали у Смоленській області. Ймовірно, у місті Вязьма атаковано залізничну інфраструктуру.
В Орлі в Орловській області через роботу російського ППО пошкоджено будинок.
Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.
У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.
Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування.
За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.
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