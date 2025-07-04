Міністр оборони Саудівської Аравії таємно зустрівся з Трампом

Міністр оборони Саудівської Аравії провів секретні переговори у Вашингтоні

Перший заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Саудівської Аравії принц Халед бен Салман аль-Сауд здійснив неафішований візит до Сполучених Штатів для проведення стратегічних переговорів щодо ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Fox News.

В ході візиту відбулася зустріч високого рівня за участю президента США Дональда Трампа, його спеціального представника Стівена Віткоффа та міністра оборони США Піта Гегсета. Переговори відбувалися у закритому форматі.

За інформацією джерел, центральними темами обговорення стали механізми зниження напруженості у відносинах з Ісламською Республікою Іран, можливості відновлення дипломатичного діалогу і варіанти припинення конфлікту в Секторі Гази.

«Хоча переговори стосувалися не виключно можливості нормалізації відносин з Ізраїлем, джерела повідомили, що розмова стосувалася кроків, які необхідно зробити для досягнення цієї мети. Джерела також повідомили, що «прогрес та оптимізм спостерігалися на всіх фронтах», – йдеться у статті.

Особливої ​​ваги візиту надає той факт, що відразу після зустрічі з американським президентом саудівський міністр провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Ірану генералом Абдулрахімом Мусаві.

Нагадаємо, Саудівська Аравія стратила журналіста Туркі аль-Джассера, якого ще у 2018 році було увʼязнено за державну зраду. Він займався документуванням корупції в королівській родині.

До слова, доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні цього року впали до мінімального рівня за майже чотири роки. Це сталося через зниження цін на сиру нафту.