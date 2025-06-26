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Обмін полоненими, Іран заявив про «перемогу». Головне за 26 червня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Обмін полоненими, Іран заявив про «перемогу». Головне за 26 червня
Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби
фото: Володимир Зеленський / соцмережі

Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до іранського народу, привітавши його з «перемогою» над Ізраїлем. «Главком» склав добірку новин 26 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Обмін полоненими, Іран заявив про «перемогу». Головне за 26 червня фото 1
фото: Володимир Зеленський / соцмережі

Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», – йдеться в повідомленні.

Хаменеї заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до іранського народу, привітавши його з «перемогою» над Ізраїлем після 12 днів протистояння, а також заявив про перемогу над США. 

«Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом», – заявив Хаменеї.

«Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг».

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У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями

У напрямку Констанци, Румунія, 25 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, у якому перебували 55 українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ziua de Constanta.

У салоні перебували чоловіки, жінки та діти. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.

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Теги: росія Україна війна Румунія обмін Володимир Зеленський

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