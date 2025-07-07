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Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні
За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета
скриншот з відео

Паузу зробили для перевірки відповідності допомоги інтересам армії США

Пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу, передає «Главком».

«Це стандартна перевірка Пентагоном усіх озброєнь, усієї допомоги та всієї підтримки, яку США надають усім країнам та регіонам світу, а не лише Україні», – сказала Левітт на брифінгу в понеділок.

За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.

«Пауза взята з метою аналізу, щоб переконатися, що все, що Пентагон відправляє, відповідає інтересам нашої армії», – сказала Левітт.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. 

До слова, членкиня Палати представників США Анна Пауліна Луна заявила, що Штати зупинили передачу Україні військової допомоги через начебто заборону Московської церкви.

Раніше повідомлялось, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився призупинити доставку військової допомоги Україні. 

Зазначається, що це був третій випадок, коли Гегсет самостійно зупинив поставки допомоги в Україну. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що Сполучені Штати не припиняли постачання озброєння Україні, а лише переглянули склад окремих партій. 

«США не припинили військову підтримку України. Вони лише переглянули рішення щодо постачання окремих компонентів. Це важливо, але суттєво відрізняється від повного припинення допомоги», – наголосила Мелоні під час виступу на форумі в Массерії.

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Теги: військова допомога військова техніка озброєння США

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