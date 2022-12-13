Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 

Реакція політика дуже потішна

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон послухав пісню «Добрий день еverybody». У мережі поширили відео з реакцією політика на трек, для якого використали фразу Джонсона.

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Дали послухати пісню Борису Джонсону українські представники під час зустрічі з політиком. Зустріч була неформальною, українська парламентська делегація запитала у експрем'єра, чи чув він себе у цій пісні і чи подобається йому.

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Джонсон ритмічно вистукував у такт та намагався зрозуміти суть тексту, а коли почув себе, а саме своє привітання «Добрий день everybody», то розсміявся.

Нагадаємо, трек «Добрий день еverybody» Мюслі UA Vasia Charisma присвятили другові України Борисові Джонсону.

Раніше влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Як відомо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу.