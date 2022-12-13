Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
Схоже, Джонсон уподобав український трек 
скріншот із відео

Реакція політика дуже потішна 

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон послухав пісню «Добрий день еverybody». У мережі поширили відео з реакцією політика на трек, для якого використали фразу Джонсона.

Дали послухати пісню Борису Джонсону українські представники під час зустрічі з політиком. Зустріч була неформальною, українська парламентська делегація запитала у експрем'єра, чи чув він себе у цій пісні і чи подобається йому.

Джонсон ритмічно вистукував у такт та намагався зрозуміти суть тексту, а коли почув себе, а саме своє привітання «Добрий день everybody», то розсміявся. 

Нагадаємо, трек «Добрий день еverybody» Мюслі UA Vasia Charisma присвятили другові України Борисові Джонсону. 

Раніше влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Як відомо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу.

Читайте також: Великий друг України. 10 приводів захоплюватися Борисом Джонсоном
Теги: відео політика Борис Джонсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонсон допоміг завантажити машину з гуманітарною допомогою для України
Борис Джонсон перекваліфікувався у вантажника, щоб допомогти Україні
26 листопада, 18:02
Рішення про присвоєння Джонсону такого звання ухвалила Київська міськрада
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва
24 листопада, 16:31
У Джонсона «завжди дуже особистий підхід до істини»
«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона
23 листопада, 21:07

Соціум

Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків
Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
«Бавовна» у Брянській області: ймовірно прилетіло у військові об’єкти (відео)
«Бавовна» у Брянській області: ймовірно прилетіло у військові об’єкти (відео)
Поліція затримала засновника криптобіржі FTX
Поліція затримала засновника криптобіржі FTX

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
65K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
38K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
22K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
11K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту