Подробиці візиту колишнього британського прем’єра поки що невідомі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Бучі. Відповідні відео поширюють місцеві пабліки.

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Раніше повідомлялося про те, що Джонсон найближчим часом планує відвідати нашу країну, проте дата візиту заздалегідь не анонсувалася.

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Подробиці його візиту поки що невідомі. Екс-прем'єр Британії не обіймає зараз офіційної посади і міг прибути в приватному порядку.

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Джонсон планував подорож до України найближчим часом, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Ця поїздка стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Джонсон вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.