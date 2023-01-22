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Борис Джонсон приїхав до Бучі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Борис Джонсон приїхав до Бучі
Подробиці візиту Джонсона поки що невідомі
фото: скріншот із відео

Подробиці візиту колишнього британського прем’єра поки що невідомі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Бучі. Відповідні відео поширюють місцеві пабліки.

Раніше повідомлялося про те, що Джонсон найближчим часом планує відвідати нашу країну, проте дата візиту заздалегідь не анонсувалася.

Подробиці його візиту поки що невідомі. Екс-прем'єр Британії не обіймає зараз офіційної посади і міг прибути в приватному порядку.

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Джонсон планував подорож до України найближчим часом, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Ця поїздка стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Джонсон вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.

Теги: міністр Борис Джонсон відео

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