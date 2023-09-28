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Україна конфіскувала активи холдингу «Вертольоти Росії»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна конфіскувала активи холдингу «Вертольоти Росії»
фото ілюстративне

Санкція передбачає конфіскацію активів «Роствертола», які знаходяться в Україні, в дохід держави

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позовні вимоги міністерства юстиції України до Ростовського вертолітного виробничого комплексу ПАТ «Роствертол» із холдингу «Вертольоти Росії» та застосувала санкцію. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Санкція передбачає конфіскацію активів «Роствертола», які знаходяться в Україні, в дохід держави.

Йдеться про комплектовання до гелікоптерів (21 комплект) у рамках контракту від 2011 року, укладеного між Роствертолом та українським держпідприємством «Львівський державний завод «Лорта».

Комплекти обладнання до гелікоптерів зберігаються на львівському заводі.

Роствертол – російська авіабудівна компанія та однойменне авіабудівне підприємство холдингу «Вертольоти Росії» держкорпорації Ростех, розташоване в Ростові-на-Дону. Протягом понад 60 років на заводі виробляється авіаційна техніка, зокрема понад 40 років – вертольоти марки «Мі».

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або її представником до Апеляційної палати ВАКС протягом наступних п'яти днів.

Теги: росія вертоліт суд

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