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США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини
В ООН визнали, що РФ вбила тисячі мирних українців
фото з відкритих джерел

Представництво Росії в органі, який займається правами людини, не узгоджується з її діями в Україні

Державний департамент США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні. Про це сказав речник відомства Метью Міллер під час брифінгу.

«Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли. І тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні», – сказав Міллер.

Як повідомлялося, Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України.

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін. Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

Із початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, загинуло щонайменше 9 701 цивільних осіб, а ще 17 748 були поранені. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. 

Проте, за даними ООН, реальна кількість втрат серед цивільного населення може бути значно вище.

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. 

Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Теги: росія ООН США війна Україна

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