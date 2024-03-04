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У наглядовій раді Гарпоку мають бути представники виробників зеленої енергії – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
У наглядовій раді Гарпоку мають бути представники виробників зеленої енергії – адвокат
Інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів у зеленій енергетиці
фото з відкритих джерел

«Незалежними директорами наглядової ради мають стати представники профільних компаній», – сказав Трохимець

Державний «Гарантований покупець» у процесі корпоратизації має обрати у наглядову раду й представників сектору відновлюваної енергетики, що сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємства і продажу «зеленої» електроенергії, вважає Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів.

Він нагадав, що 2 лютого уряд ухвалив розпорядження № 74-р щодо перетворення Гарпоку з держпідприємства в акціонерне товариство. Процедура корпоратизації має завершитись до кінця липня 2025 року.

«При корпоратизації Гарпоку дуже важливо, щоб наглядова рада була дієвим органом. Важливо, щоб до нього увійшли усі групи стейкхолдерів. Сьогодні Гарпок – це компанія, яка продає зелену генерацію, що отримує зелений тариф. Найчастіше з боку учасників ринку можна почути питання щодо ефективності торгівлі та оптимальної цінової політики», – сказав Трохимець.

За його словами, іноді у нашій країні під час корпоратизації державних підприємств існує практика створення штучних наглядових рад. Відповідно, наглядова рада стає мертвонародженою.

«У кращій практиці це справді ефективний орган, який дає об'єктивну оцінку діяльності менеджменту, допомагає менеджменту своєю експертизою – усе це разом сприяє розвитку компанії», – додав адвокат.

На його думку, доцільно, щоб незалежними директорами наглядової ради стали представники профільних компаній (їх асоціацій), які надають свій продукт для продажу на ринку – електроенергію, вироблену на ВДЕ.

«Щоб вони мали можливість впливати на ефективність роботи менеджменту Гарпока, а, у разі зловживань чи неефективності роботи – приймати кадрові рішення», – сказав Трохимець. Він додав, що у будь-якому випадку наглядова рада, як мінімум, забезпечить прозорість діяльності, що призведе до більш ефективної роботи з правильними рекомендаціями з її боку.

«Відповідно, ці заходи мають покращити фінансові показники як Гарантованого покупця, так і діяльності виробників ВДЕ на ринку електроенергії», – підсумував адвокат.

Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів у зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться у стані виживання.

Теги: Україна адвокат електроенергія

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