«Увага! Соціальні виплати оновлено»: поліцейські Винниччини застерігають громадян від шахрайських схем

«Майбутнє країни вирішується на фронті, але ми не забуваємо й про тих, хто будуватиме Україну через кілька років»

Шахраї розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Надалі аферисти пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на сайти-приманки, схожі на справжні сайти державних органів, попереджає громадян Відділ комунікації поліції Вінницької області.

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Задля правдоподібності зловмисники навіть використовують схожі логотипи, інтерфейси офіційних інтернет-сторінок. На сайтах розміщені посилання на фішинг-ресурси, де необхідно авторизуватись. Жертва заповнює анкету, в якій вказує номер мобільного телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу тощо. Після заповнення анкети інформація автоматично стає відомою шахраям, які тепер мають можливість використовувати її у своїх цілях.

Що робити?

Довіряйте лише офіційним ресурсам. Перевіряйте інформацію на офіційному сайті;

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не вводьте реквізити платіжних карток та особисту інформацію на незнайомих та підозрілих платформах;

звертайте увагу на те, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій у соціальних мережах мають бути верифікованими (з позначкою);

негайно припиніть розмову, якщо невідомі особи телефонують і пропонують отримати фінансову допомогу;

у разі, якщо ви ввели відомості на шахрайському сайті, негайно заблокуйте картку.

«Будьте уважні! Передайте цю інформацію своїм близьким та знайомим», – закликали громадян поліцейські.