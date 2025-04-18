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Обстріл Миколаєва, Україна та США підписали меморандум: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Миколаєва, Україна та США підписали меморандум: головне за ніч
Головні новини ночі проти 18 квітня
фото: Юлія Свириденко

У Миколаєві обійшлося без жертв та постраждалих

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про рідкоземи, у Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа, на півночі Чилі​ стався землетрус магнітудою 5,7, США завдали удару по паливному порту єменських хуситів.

Меморандум України та США

Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Варто зазначити, що це ще не фінальний документ, це лише меморандум про намір підписати угоду.

Обстріл Миколаєва

Увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. 

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.

Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

Землетрус на півночі Чилі​ 

На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. 

Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів

Американські військові завдали авіаудару по нафтовому порту Рас-Іса на заході Ємену, який перебуває під контролем хуситів. 

У заяві Центрального командування США зазначено, що метою удару було позбавити хуситів джерела пального та незаконних доходів, які фінансують їхню діяльність. 

«Ціль цих ударів полягала в тому, щоб принизити економічне джерело влади хуситів, які продовжують експлуатувати своїх співвітчизників і завдавати їм великого болю. Цей удар не мав на меті завдати шкоди народу Ємену, який справедливо хоче скинути ярмо підкорення хуситів і жити мирно», – зазначили в USCENTCOM.

Водночас місцеві джерела повідомляють про загибель щонайменше 17 працівників порту та десятки поранених. ​

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Теги: пожежа армія Меморандум Миколаїв військові Україна землетрус Педро Порту корисні копалини Чилі Юлія Свириденко

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