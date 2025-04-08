Естонія хоче дозволити військовим топити підозрілі торговельні кораблі
Якщо капітан судна не підкорить наказу, то військові зможуть відкрити вогонь
Естонський парламент пропонує дозволити збройним силам застосовувати силу до торговельних суден, якщо вони викличуть підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.
Запропонований законопроєкт вносить зміни до двох законів – про Сили оборони і про економічну зону. Поправки мають на меті запобігти обривам морських кабелів і пошкодження інших об'єктів інфраструктури іноземними кораблями.
Військові матимуть право потопити судно, яке не підкоряється їхнім наказам.
Перше читання законопроєкту має відбутися в середу, 9 квітня.
Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.
Також у січня 2025 року ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністрцивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.
До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.
До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.
Коментарі — 0