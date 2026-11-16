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Естонський уряд готується керувати країною з-за кордону в разі вторгнення Росії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Естонський уряд готується керувати країною з-за кордону в разі вторгнення Росії
Естонія готує цифрову інфраструктуру для забезпечення роботи державних установ у разі російського вторгнення
фото: Politico

Держава створює цифрові резервні системи, які дозволять органам влади продовжувати роботу з-за кордону навіть у разі втрати контролю над територією

Естонія розробляє план дистанційного управління державою на випадок можливого російського вторгнення та окупації її території. Влада країни створює захищені цифрові системи, які дозволять підтримувати роботу державних установ навіть за межами Естонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Естонська влада прагне забезпечити безперервність державного управління навіть за найгіршого сценарію розвитку безпекової ситуації. Для цього країна створює цифрову інфраструктуру, здатну працювати незалежно від фізичного розташування урядових установ.

Одним із ключових елементів підготовки стало так зване цифрове посольство в Люксембурзі. Там уже зберігаються резервні копії важливих державних даних, зокрема реєстрів громадян, земельних реєстрів і законодавства.

Завдяки такому підходу Естонія зможе зберегти доступ до критично важливої інформації навіть у разі втрати або пошкодження серверів на власній території.

Естонський уряд також розробляє захищені застосунки, які дозволять державним службовцям користуватися резервними даними під час надзвичайної ситуації.

Для цього використовують хмарні технології Microsoft Azure, Amazon Web Services, а також власну державну цифрову платформу.

Система має забезпечити доступ до інформації та підтримати виконання основних державних функцій навіть у випадку, якщо представникам влади доведеться працювати за межами країни.

За задумом розробників, цифрові інструменти допоможуть зберегти керованість держави, безперервність адміністративних процедур і доступність ключових послуг для громадян.

Підготовка таких механізмів відбувається на тлі загроз, пов'язаних із російською агресією проти України та побоюваннями щодо безпеки держав Балтії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запуск Естонією нової системи моніторингу безпілотників на кордоні з Росією. Система має допомогти своєчасно виявляти повітряні загрози та посилити захист прикордонних територій.

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Теги: Естонія росія напад

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