Зеленський розповів, чи визнає Україна окуповані території російськими заради миру

Україна не може погодитися з тим, що її східні території, включаючи Крим, належать Росії

Президент зазначив, що після припинення вогню можна перейти до обговорення гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною темою можливої зустрічі лідерів – його самого, Путіна і Трампа, яку він пропонує провести в Туреччині, має стати досягнення повного та безумовного припинення вогню. Про це глава держави, який вчора зустрівся з Реджепом Ердоганом, перед від’їздом з Туреччини сказав в ексклюзивному інтерв’ю CNN Türk, інформує «Главком».

За словами Зеленського, переговори на рівні технічних груп матимуть на порядку денному такі теми, як припинення вогню в енергетиці, морське припинення вогню та обмін полоненими. Вони обговорять, чи це можливо та як підготуватися до саміту лідерів.

Водночас, головним пунктом порядку денного саміту лідерів Зеленський називає досягнення безумовного та повного припинення вогню, а також його моніторинг за допомогою «потужного механізму».

«Досягнення припинення вогню – це одне. Як ви будете його контролювати потім і хто це робитиме – зовсім інше. Потім йдеться про дорожню карту для припинення війни», – пояснив глава держави.

Ще однією дуже важливою темою він назвав гарантії безпеки для України.

«Нещодавно Росія також висловила бажання отримати гарантії безпеки. Однак, саме на нас напали. Ми є тією стороною, яка потребує гарантій безпеки. Але Росія також порушує це питання. Це означає, що всі готові його обговорювати», – додав Зеленський.

Зеленський укотре повторив, що не збирається визнавати окуповані українські території частиною Росії.

«Ми не можемо погодитися з тим, що наші східні території, включаючи Крим, який перебуває під тимчасовою російською окупацією, належать Росії. Це суперечило б нашій честі, волі нашого суспільства та нашій Конституції. Вони вимагають, щоб ми добровільно відмовилися від територій, які їм самим захопити не вдалося. Це нерозумна ідея. Вона ірраціональна», – запевнив він.

Президент додав, що Москва намагається передавати такі вимоги Україні через різних посередників, в тому числі американських.

«Територіальне питання надзвичайно делікатне. Перш за все, ми повинні думати про людей. Ми повинні вирішувати їхні проблеми. Ми повинні обговорювати питання на рівні керівництва, такі як: «Як ми будемо жити далі?» та «Якими будуть гарантії безпеки?». І найголовніше, як зупинити війну та запобігти її повторному початку», – підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував диктаторові Путіну зустрітися у Туреччині.

Нагадаємо, Китай не зацікавлений у тристоронньому саміті за участю Росії та США для обговорення шляхів завершення війни в Україні.