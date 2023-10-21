Хто втомився від України? Брехня Путіна знову спростована

Байден порівняв Путіна з палестинським терористичним рухом ХАМАС

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв не припиняти допомогу Україні й «поєднав» агресію проти України та Ізраїлю.

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Це стратегічно важливий крок у ситуації, коли Захід «розривається» між реагуванням на близькосхідну кризу й допомогою Україні і водночас триває дискусія про «мир» в російсько-українській війні.

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Президент США Джо Байден у відеозверненні до американців запевнив, що Сполучені Штати, збільшуючи допомогу Ізраїлю, «не збираються відходити» від допомоги Україні.

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Він також порівняв Путіна з палестинським терористичним рухом ХАМАС, наголосивши, що Росія і ХАМАС «хочуть повністю знищити сусідню демократичну країну», і категорично заявив, що США «не дозволять перемогти таким терористам і тиранам». «Я відмовляюся таке допустити», – повторив Байден.

За його словами, допомога Україні та Ізраїлю є «життєво важливою для національної безпеки Америки», оскільки Росія і ХАМАС, в разі своєї перемоги, не зупиняться на досягнутому, тож «ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати». Американський президент наголосив, що Росія прагне цілковито знищити Україну, а також говорить про загарбання Польщі й країн Балтії, які є союзниками США по НАТО.

Він також зауважив, що «весь світ спостерігає» за тим, наскільки рішуче Америка допомагає Україні та Ізраїлю захиститися від агресії.

Джо Байден, як і очікувалося, оголосив про внесення до Конгресу законопроєкту про об’єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 100 мільярдів доларів.

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На думку експертів КБФ, така позиція Байдена є важливою відповіддю на дії негласного ірано-китайсько-російського альянсу. Тегеран, Пекін і Москва використовують палестинську війну для спроб послабити США. А відтак, як мінімум, саботувати західну допомогу Україні.

Водночас ця Вісь зла активно «втягує» саму Україну до конфлікту засобами інформаційної війни: щоб переконати міжнародну спільноту, що допомога Україні тепер недоречна й неправильна.

По-друге, Байден повторив справедливу оцінку війні Росії проти України: наголосивши, що йдеться про виживання української держави й недопущення нападу на сусідні країни. А це критично важливо для стримування шкідливої дискусії про необхідність схилити Україну до «перемир’я» та територіальних поступок (через нібито «провал українського контрнаступу» або «втому від допомоги Києву»).