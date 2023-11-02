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У Фінляндії затримано жінку, яка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Фінляндії затримано жінку, яка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів
фото ілюстративне

На митниці в жінки виявили 2 тис. євро готівкою, які вона намагалася вивести до РФ

У Фінляндії жінка закуповувала військове спорядження, зокрема снаряди і патрони для передачі Росії. За це її судитимуть. Про це повідомляє Yle.

Видання пише, що жінку 1976 року народження обвинувачують у скоєнні злочинів, пов'язаних із нормуванням за обтяжуючих обставин, із нормуванням та з експортом військового спорядження.

За даними слідства, обвинувачена закуповувала у Фінляндії військове спорядження і вивозила його через кордон до Росії для використання. При цьому в неї не було необхідної експортної ліцензії на свою діяльність. Вона постачала боєприпаси власнику стрілецько-спортивного центру в Санкт-Петербурзі.

Згідно з обвинувальним висновком, замовник обіцяв їй 20% комісійних за гільзи і кулі на додаток до ціни товару, а також 10% комісійних за інші товари.

На думку прокурора, така поведінка є серйозною, оскільки триває протягом кількох місяців і свідчить про нехтування експортними санкціями. На митниці в неї виявили також близько 2 тис. євро готівкою. Жінка визнала, що намагалася провезти гроші в Росію, хоча й знала, що це заборонено згідно з санкціями.

Прокурор вимагає для обвинуваченої від восьми місяців позбавлення волі.

Громадянство жінки не розкривають.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції.

Теги: Фінляндія росія зброя

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