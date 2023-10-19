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Росія пропонує позбавляти мігрантів громадянства за відмову воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія пропонує позбавляти мігрантів громадянства за відмову воювати проти України
Голова Слідчого комітету РФ запропонував залучити мігрантів до проведення так званої «СВО»
фото з відкритих джерел

Кремль почав відправляти мігрантів на війну проти України ще рік тому

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів, які отримали російський паспорт, громадянства, якщо вони не бажають брати участь у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Поки йде спеціальна військова операція, я думаю, треба залучити їх до проведення спеціальної військової операції. Якщо ти не готовий, будучи громадянином РФ виконувати свій військовий обов'язок, треба приймати рішення про позбавлення такої людини громадянства», – заявив Бастрикін.

Про те, що Кремль відправляє мігрантів на війну, вперше стало відомо рік тому. У жовтні 2022 року правозахисниця Валентина Чупик повідомляла про те, що в міграційному центрі «Сахарове» у Москві мігрантам підкладали на підпис контракти для участі у війні.

Пізніше стало відомо, що у Росії на війну в Україні намагаються вербувати не лише чоловіків-мігрантів, а й жінок, громадянок Киргизстану та інших країн Центральної Азії. Їм обіцяють велику зарплату за роботу кухарями та медсестрами у військових частинах, дислокованих на окупованих територіях України та безпосередньо на лінії фронту.

Нагадаємо, у тимчасово окупований Маріуполь продовжують з'їжджатися російські мігранти із Середньої Азії. Наразі місто переповнене росіянами, чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки.

До слова, у мечетях Пензенської області триває військова агітація мусульман. Пропагандисти характеризують війну в Україні як священну. При цьому всіляко очорнюють українців.

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Теги: мігранти війна росія паспорт громадянство

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