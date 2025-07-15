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Фіцо розповів, що ЄС пообіцяв в обмін на підтримку нових санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Фіцо розповів, що ЄС пообіцяв в обмін на підтримку нових санкцій проти Росії
Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій проти РФ, якщо Європа не надасть їй «бодай мінімальних гарантій»
фото: AP

Словаччина вимагає від Єврокомісії компенсації або винятку з дорожньої карти щодо відмови від російських енергоносіїв

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Європейська комісія запропонувала його країні «гарантії» щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasr.

Прем'єр наголосив, що Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій, якщо Єврокомісія не надасть їй хоча б мінімальних гарантій щодо того, як впоратися з наслідками її «демагогічної та шкідливої» пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Фіцо пообіцяв надіслати письмову пропозицію Євросоюзу головам усіх політичних партій Словаччини і очікує їхньої відповіді.

«Одержимість Росією настільки велика, що у нас немає жодних шансів змусити комісію відкликати її газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що Єврокомісія просуне цю пропозицію, навіть якщо ми проголосуємо проти неї сто разів, що ми і зробимо. Ми ніколи не будемо голосувати за це безумство комісії», – заявив прем'єр-міністр.

Фіцо повторив, що ця суперечка не може бути виграна зі стовідсотковою точністю. «Попри те, що мені дуже хотілося б якнайшвидше завершити цю сумну главу в діяльності Єврокомісії, я все ж залишаю за собою можливість не підтримати 18-й пакет санкцій», – додав політик.

Як повідомлялося, після спроби Словаччини заблокувати черговий пакет санкцій проти РФ новою перешкодою для ЄС стало заперечення від Мальти.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

До слова, лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн призупинив просування законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії та її союзників.

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Теги: санкції Європейський союз Роберт Фіцо

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