Фон дер Ляйєн планує революційне «покращення» у ЄС: політики б'ють на сполох

Очільниця Єврокомісії висуває на порядок денний «спрощення» правил ЄС, і не всі в Брюсселі в захваті від цього

Співробітники Єврокомісії та інші чиновники Євросоюзу забили на сполох через поспіх голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн реалізувати програму реформ, націлену на спрощення норм і правил ЄС. Про це пише Politico. Зазначається, що таке стрімке ухвалення рішень главою Єврокомісії в односторонньому порядку заважає переконатися в їхній правильності.

Як зазначають журналісти, фон дер Ляєн навмисно прив’язала свій другий президентський термін до плану скорочення бюрократичних процедур, щоб «зробити європейську економіку більш привабливою». Це обширна, швидка та централізована програма щодо «спрощення» правил Європейського Союзу та скорочення обтяжливих правил для великих і малих підприємств. Серед іншого це відображає швидке зміщення пріоритетів Єврокомісії від проблем довкілля (йдеться зокрема про так званий «зелений курс», який просуває ЄС, – «Главком») до промислової конкурентоспроможності.

Зокрема у планах фон дер Ляйєн був «загальний» законопроєкт, який би спростив збірку законів, спрямованих на притягнення компаній до відповідальності за екологічні та соціальні збитки. Очільниця Єврокомісії наполягала, що законопроєкт не послабить закони, а лише спростить їх, щоб позбутися непотрібного дублювання та паперової роботи, що зробить ЄС більш привабливим місцем для ведення бізнесу.

«Коли ми рухаємося з такою швидкістю, як ми можемо бути впевнені, що робимо все правильно?» – запитав один із співрозмовників видання. За його словами, «все було вирішено на самому верху», тому фон дер Ляйєн не поінформувала нікого про намір просувати кампанію зі спрощення норм ЄС. Багатьох співробітників Єврокомісії просто поставили перед фактом у той момент, коли глава відомства виступила із відповідною заявою на неформальному саміті Євросоюзу у листопаді 2024 року.

Практично ніхто не був поінформований. Четверо чиновників Комісії повідомили Politico, що вони дізналися про план – який безпосередньо впливає на їхню роботу і який їм буде доручено втілити в життя – з виступу фон дер Ляйєн у Будапешті. Водночас брак інформації та той факт, що оголошені плани Єврокомісії постійно змінюють обсяг, діапазон і часові рамки, все це разом створює «явну проблему довіри» у Брюселі.

Нагадаємо, Єврокомісія розробляє проєкт реформ бюджету Євросоюзу, який дозволить направити більше коштів на зміцнення оборони спільноти.