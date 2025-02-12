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Рада розширила перелік інформації, яка вважається державною таємницею

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рада розширила перелік інформації, яка вважається державною таємницею
Законопроєкт передбачає доповнення переліку інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці
фото з сайту Верховної Ради

Законодавчу ініціативу №11394 підтримали 290 народних обранців

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до статті 8 Закону України «Про державну таємницю». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Законодавчу ініціативу №11394 підтримали 290 народних обранців.

Документ передбачає доповнення переліку інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці. Зокрема, до державної таємниці належить інформація: про організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури (крім інформації про використання коштів, за винятком інформації про здійснення закупівель за закритими закупівлями відповідно до вимог Закону України «Про оборонні закупівлі»).

Крім того, державною таємницею вважається інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме визначенню правових підстав обмеження окремої інформації про об’єкти критичної інфраструктури у доступі, що дасть змогу мінімізувати передумови до незахищеного обігу такої інформації та загрози її використання ворогом на шкоду національній безпеці України.

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних. 

Теги: закон законопроєкт державна таємниця Верховна Рада парламент

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