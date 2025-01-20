Стало відомо, якими словами Байден завершив останній робочий день

Джо Байден завершив останній робочий день словами «нікуди не йду»

Президент США Джо Байден у свій останній робочий день заявив, що «нікуди не йде». Про це пише The Economic Times.

Як зазначає видання, Джо Байден провів останній повний день на посаді президента в неділю в Південній Кароліні, закликаючи американців «зберігати віру в прийдешній кращий день» і розмірковуючи про вплив як руху за громадянські права, так і самого штату на його політичну траєкторію. Останній повноцінний робочий день Байдена завершився відвідинами двох церков та пресконференцією.

У ранкові години неділі він дав пресконференцію з питань палестинського врегулювання, але відмовився відповідати на запитання, оскільки на нього чекали на зустрічі.

Також Байден говорив із громадою Королівської місіонерської баптистської церкви про те, чому він пішов на державну службу – за його словами, Мартін Лютер Кінг-молодший і вбитий президент Роберт Кеннеді були його політичними героями – і подякував Південній Кароліні за підтримку: «Народ Південної Кароліни: дякую вам за віру. Для мене було честю служити вашим президентом. Я перед вами у великому боргу».

«Закінчуючи цю подорож з вами, я так само захоплений нашою роботою, як і коли був 29-річним хлопцем, коли мене обрали», – додав Байден. «Я ні в якому разі не втомився», – зазначив Джо Байден.

«Віра вчить нас, що Америка нашої мрії завжди ближча, ніж ми думаємо. Це віра, якої ми повинні триматися. Ми повинні тримати надію. Треба завжди зберігати віру в прийдешній кращий день», – заявив Байден під час виступу в штаті Південна Кароліна. Він додав: «Я нікуди не йду».

Нагадаємо, Байден має залишити Білий дім сьогодні 20 січня, перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Байден не розкривав своїх планів після президентства, але пообіцяв, що залишатиметься активним. Минулого тижня Білий дім підтвердив, що він має намір написати книгу.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику.