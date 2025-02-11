«Статус-кво більше не варіант»: Financial Times пояснило, як зростуть витрати ЄС на оборону

У Єврокомісії комісії вважають, що нинішні механізми розподілу коштів надто забюрократизовані та повільні

Єврокомісія розробляє проєкт реформ бюджету Євросоюзу, який дозволить направити більше коштів на зміцнення оборони спільноти. Про це пише Financial Times з посиланням на документ, який є в її розпорядженні.

«Звучить заклик до більш амбітного бюджету з погляду його розміру і структури, щоб задовольнити потреби щодо витрат на оборону і погашення великих боргів», – йдеться в публікації.

В Єврокомісії зазначили, що йдеться про безпрецедентні зміни у бюджеті, оскільки «статус-кво більше не варіант». У комісії вважають, що нинішні механізми розподілу коштів надто забюрократизовані та повільні.

Financial Times зазначає, що третина загального бюджету ЄС йде на сільськогосподарські субсидії, третина – на допомогу найменш розвиненим регіонам, третина – на спектр інших завдань від зарплат чиновникам до допомоги іноземним державам.

Тепер у Єврокомісії хочуть зібрати разом 50 колишніх програм видатків до трьох великих фондів, які дадуть владі більше гнучкості при реагуванні на різні виклики. З одного фонду кошти підуть на потреби держав союзу. Єврокомісія погодить «план для кожної країни з ключовими реформами та інвестиціями», причому національні уряди відтепер отримають більше влади у визначенні напрямків, на які підуть гроші з фонду. Це торкнеться і тих проєктів, які раніше Брюссель погодив із регіональними та місцевими органами влади.

Передбачається, що переговори Брюсселя з національними урядами з приводу витрат спростять процес, полегшать нагляд за тим, як витрачаються гроші. Але в Єврокомісії хочуть, щоб думка місцевої влади теж бралася до уваги.

Другий фонд – для збільшення конкурентоспроможності – має сприяти зростанню інвестицій у найважливіші галузі та у спільні проекти Євросоюзу. Третій фонд, який забезпечує виконання завдань у зовнішній політиці, має «краще узгоджуватися зі стратегічними інтересами» ЄС.

За даними Financial Times, ці два фонди мають призвести до більш значних, ніж раніше, витрат ЄС на транскордонні проєкти у сфері оборони. Очікується, що нові пропозиції Єврокомісія презентує 12 лютого. Для їх схвалення потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

Нагадаємо, анонсоване запровадження 25% імпортних тарифів на сталь та алюміній є незаконним та економічно контрпродуктивним. Про це йдеться у заяві Єврокомісії. Як зазначається, Європейська комісія ще не отримувала жодних офіційних повідомлень про запровадження додаткових мит на товари ЄС. Пресслужба відомства наголошує, що тарифи є тим ще, що й податки.