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Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У порівнянні із білосніжними образами Першої леді – аутфіт на інавгурацію справді відрізнявся темними кольорами та таємничістю
фото з відкритих джерел

Ефектні капелюшки – родзинка деяких відомих образів Меланії Трамп

20 січня на інавгурації Дональда Трампа його дружина Меланія вразила мережу своїм строгим образом, акцент у якому був на капелюшку. Мережа одразу пригадала схожі образи Першої леді, де вона одягала головний убір.

Так, у 2019 році президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Тоді Меланія Трамп одягла білосніжну сукню із синім комірцем та ремінцем. Її синьо-білий капелюшок також створював потрібний акцент, однак був одягнений більш на бік.

Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США фото 1
фото: Samir Hussein/WireImage
Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США фото 2
фото: Chris Jackson/Getty Images
Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США фото 3
фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Не менш знаковим був образ під час візиту французької сім'ї Макронів до Білого дому у 2018 році. Тоді Меланія Трамп одягла повністю білосніжний костюм. Талія підкреслював широкий білий ремінь, а на голові був плаский капелюшок. 

Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США фото 4
фото: Tom Brenner/The New York Times
Капелюшки Меланії. Найяскравіші головні убори першої леді США фото 5
фото: скриншот відео

На інавгурації ж Меланія Трамп обрала темно синє двубортне пальто від американського дизайнера Adam Lippes та капелюшок Eric Javits. У порівнянні із попередніми білосніжними образами – цей і справді відрізнявся темними кольорами та таємничістю.

Водночас мережа навіть вибухнула жартами про капелюшок Меланії.

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден із обраним президентом Дональдом Трампом і Меланією Трамп, Вашингтон, округ Колумбія, США, 20 січня 2025 року
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден із обраним президентом Дональдом Трампом і Меланією Трамп, Вашингтон, округ Колумбія, США, 20 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напередодні інавгурації, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи. На церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі. Там майбутня перша леді була у двобортному чорному пальто-кейпі від всесвітньо відомого бренду Dior. 

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповідав, у чому причина такого бойкоту.

До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03. 

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Теги: Дональд Трамп політика Меланія Трамп президент криптовалюта дружина перша леді

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