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Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Меланія Трамп обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому, майже чорному, кольорі
скриншот відео

Подружжя Трампів розпочала зі служби в церкві Св. Іоанна, після якої вони відправилися зустрітися з чинним президентом Байденом і першою леді в Білому домі

Сьогодні, 20 січня 2025 року відбувається інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Обраний президент Дональд Трамп вде прибув до Білого дому разом зі своєю дружиною Меланією Трамп. Перша леді вразила мережу своїм строгим образом. 

Подружжя Трампів розпочала зі служби в церкві Св. Іоанна, після якої вони відправилися зустрітися з чинним президентом Байденом і першою леді в Білому домі. Для цієї частини офіційних заходів Меланія Трамп обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому, майже чорному, кольорі – пальто в класичному силуеті та  плаский капелюшок. 

Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото) фото 1
скриншот відео
Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп
фото з відкритих джерел
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото) фото 2
фото з відкритих джерел

Для цієї частини офіційних заходів Меланія Трамп обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому кольорі авторства американських дизайнерів – пальто в класичному силуеті New Look для неї розробив бренд Adam Lippes, а над пласким капелюшком працював Ерік Джавітс (Eric Javits).

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден із обраним президентом Дональдом Трампом і Меланією Трамп, Вашингтон, округ Колумбія, США, 20 січня 2025 року
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден із обраним президентом Дональдом Трампом і Меланією Трамп, Вашингтон, округ Колумбія, США, 20 січня 2025 року
фото з відкритих джерел
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото) фото 3
фото: Голос Америки

Нагадаємо, напередодні інавгурації, яка відбудеться вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи. На  церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі. Там майбутня перша леді була у двобортному чорному пальто-кейпі від всесвітньо відомого бренду Dior. 

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.

До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.

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Теги: Дональд Трамп перша леді інавгурація дружина криптовалюта президент Меланія Трамп парад політика відео

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