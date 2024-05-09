Фонд НАТО на €100 млрд для України. Угорщина зробила заяву

Будапешт раніше виступав проти створення фонду НАТО для України

Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на €100 млрд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Reuters.

Він підтвердив, що Будапешт раніше виступав проти плану.

«Угорщина залишатиметься осторонь божевільного плану НАТО, попри весь тиск», – сказав міністр.

Раніше речник уряду Золтан Ковач, відповідаючи на ініціативу НАТО, заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які «можуть наблизити альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну».

Нагадаємо, країни НАТО до липня погодять створення п'ятирічного фонду на 100 млрд євро для України, попри супротив деяких членів Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

Столтенберг зазначив, що підтримка України життєво важлива зараз і після закінчення війни. Разом з тим, генсек НАТО заявив, що Україні, можливо, доведеться піти на поступки. Столтенберг підкреслив, що Київ сам має вирішити, на які компроміси він готовий піти, а НАТО своєю чергою має надати можливість «опинитися в ситуації, коли Україна зможе досягти прийнятного результату за столом переговорів».

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. є

Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі. Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.