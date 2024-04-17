Канада озвучила суму, яку готова витратити на потреби України у найближчі п'ять років

Мінфін Канади: влада країни надасть Україні озброєння на $1,16 мільярда

Уряд Канади протягом найближчих п'яти років виділить у рамках військової допомоги Україні 1,6 млрд канадських доларів ($1,16 мільярда), випливає з опублікованого на сайті Мінфіну країни проєкту федерального бюджету. Влада також надасть Україні через Міжнародний валютний фонд кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів ($1,74 млрд), уточнили у відомстві.

«У бюджеті 2024 року пропонується протягом п'яти років, починаючи з 2024-2025 років, виділити 1,6 млрд доларів Міністерству національної оборони Канади для надання летальної та нелетальної військової допомоги Україні», – йдеться у документі.

Раніше міністр національної оборони Канади Вільям Блер зазначив, що країна виділить понад 40 млн канадських доларів ($29,5 млн) на закупівлю озброєння для ЗСУ в рамках чеської ініціативи. Оттава також передасть Києву прилади нічного бачення на суму 7,5 млн канадських доларів ($5,5 млн) і понад 800 дронів.

До слова, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що прихильність Канади Україні стала важливим внеском у посилення НАТО в той час, коли Сполучені Штати «не змогли активізувати» допомогу країні, яка перебуває в бойових умовах. Про це повідомляє CBS News.

Христя Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП. Однак зауважила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала «найактуальнішим викликом для НАТО», були «дуже значними».

«У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину», – міністр фінансів Канади.

Христя Фріланд зауважила, що канадці «можуть пишатися, знаючи, що наша країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії та підтримувати Україну, що є найбільшою боротьбою НАТО»