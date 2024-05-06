Міністр енергетики назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ

Галущенко: «Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна»

Основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації

Остання хвиля ворожих масованих ударів по енергетиці завдала Україні збитків на понад $1 млрд. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», – заявив міністр.

За його словами, основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Галущенко зауважив, що «система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна».

Нагадаємо, росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії», – припустив чиновник.

Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав, що планується у Швейцарії.