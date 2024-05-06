Міністр енергетики назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ
Основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації
Остання хвиля ворожих масованих ударів по енергетиці завдала Україні збитків на понад $1 млрд. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», – заявив міністр.
За його словами, основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Галущенко зауважив, що «система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна».
Нагадаємо, росіяни поновили масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України саме у теплу пору року. Зміна тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії», – припустив чиновник.
Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав, що планується у Швейцарії.
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