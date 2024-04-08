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Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд
Столтенберг повідомив, що створення фонду на 100 млрд євро для України буде погоджено до липня
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО наголосив, що після закінчення війни з’явиться необхідність у будівництві оборони України для стримування майбутньої агресії

Країни НАТО до липня погодять створення п'ятирічного фонду на 100 млрд євро для України, попри супротив деяких членів Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

Столтенберг зазначив, що підтримка України життєво важлива зараз і після закінчення війни.

«Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію», – заявив він.

Разом з тим, генсек НАТО заявив, що Україні, можливо, доведеться піти на поступки. Столтенберг підкреслив, що Київ сам має вирішити, на які компроміси він готовий піти, а НАТО своєю чергою має надати можливість «опинитися в ситуації, коли Україна зможе досягти прийнятного результату за столом переговорів».

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.  Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Раніше Столтенберг заявив, що союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною. Столтенберг уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. 

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Теги: НАТО війна гроші Україна Єнс Столтенберг

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