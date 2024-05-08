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Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
фото: Financial Times

 Financial Times: Литва готова відправити військових на Україну для тренувальної місії

Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на прем'єрку країни Інгріду Шимоніте. За даними газети, запиту на відправку місії від Києва поки що не надходило.

«Шимоніте заявила Financial Times, що має дозвіл від парламенту на відправку військ на Україну з метою навчання», – уточнили журналісти Financial Times.

Шимоніте визнала, що Росія може розцінити це як провокацію, але додала: «Якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось збираються розстріляти з ядерної зброї».

За словами Шимоніте, Росія посилила напади на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні. «Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України, тому що там немає базових умов і послуг», – зазначила прем’єр-міністр Литви.

Шимоніте також заявила, що Вільнюс хоче допомогти Києву гарантувати наявність потенціалу для збройних сил. Вона «бажала б допомогти Україні, зробити так, щоб країна мала потенціал для оновлення збройних сил і дати відпочинок людям, які тривалий час воюють».

Також урядовиця прокоментувала можливу депортацію українських чоловіків призовного віку з Литви до України: «Ми не будемо влаштовувати депортації та шукати українських чоловіків у країні, оскільки це було б незаконно», – сказала Шимоніте, додавши, що ЄС гарантував усім українцям захист до березня 2025 року.

Цього тижня Росія провела навчання з тактичною ядерною зброєю. Шимоніте натомість засумнівалася, чи буде застосована така зброя насправді, оскільки радіоактивні опади також торкнуться Росії. «Зазвичай вітер дме із заходу на схід», – сухо зауважила вона.

До слова, на литовській частині державного кордону з Росією планується розмістити парк інженерних засобів для призупинення можливого пересування противника. Про це повідомляє литовський мовник LRT. Литва продовжить на кордоні ремонт і монтаж шляхів патрулювання. Також передбачено оновити системи спостереження за кордоном, продовжувати розвиток системи застосування дронів і засобів боротьби з дронами, посилювати взаємодію прикордонників з армією Литви, організувати спільні навчання.

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Теги: військові навчання Литва міністр росія зброя

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