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Чехія відкликала свого посла з Росії: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чехія відкликала свого посла з Росії: деталі
Останні 2 роки посол Чехії в РФ фактично перебував у Празі
фото з відкритих джерел

Офіційно посол Чехії перебуватиме в РФ до кінця травня

Чехія відкликала посла у Росії і не має наміру відправляти свого представника на «інавгурацію» Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі телеканалу TV NOVA.

«Нинішні відносини Чехії з Росією не відповідають тому, аби наш тимчасовий повірений Ян Ондржейка брав участь у такій церемонії», – заявив глава МЗС. 

Ліпавський підтвердив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку. Офіційно Півонька обійматиме посаду посла до кінця травня. В Москві він працював з 2018 року, але останні понад 2 роки фактично перебував у Празі.

Нагадаємо, Німеччина викликала посла Росії у зв’язку з серією кібератак, спрямованих проти членів правлячої Соціал-демократичної партії, а також проти оборонного та технологічного секторів німецької економіки. Про це повідомляє The Guardian.

Стало відомо, що в атаках 2023 року, під час яких кілька веб-сайтів було виведено з ладу у відповідь на рішення Берліна відправити танки Україні, звинуватили хакерську групу, пов’язану з російською військовою розвідкою (ГРУ).

До слова, Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що РФ здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав у рамках ширшої спроби погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Теги: росія міністр Чехія партії

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