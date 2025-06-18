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«Нам слід вивчати російську мову». Каллас звернулася до союзників із тривожною заявою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нам слід вивчати російську мову». Каллас звернулася до союзників із тривожною заявою
Дипломатка наголосила, що чим сильнішою є Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів
фото з відкритих джерел

Каллас назвала Україну «першою лінією оборони Європи», наголосивши на важливості подальшої допомоги

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа повинна робити більше для України і для власної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Посадовиця вказала на численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо. «Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії», – наголосила вона.

Каллас назвала Україну «першою лінією оборони Європи», наголосивши на важливості санкцій проти РФ і подальшої допомоги Україні. За її словами, чим сильнішою є Україна на полі бою сьогодні, «тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до розмов».

«Ми маємо робити більше для України, також і для нашої власної безпеки. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову», – підкреслила дипломатка.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європейському парламенті заявив, що майбутнє світової безпеки залежить від результату російсько-української війни. Для того, щоб досягти стійкого миру, потрібно збільшити військову допомогу Україні. Рютте закликав європейські країни вкладати в оборону набагато більше, ніж 2% ВВП. У зворотному випадку жителям цих країн «доведеться в майбутньому вивчати російську мову».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни. За словами президента, під час саміту вдалося досягти «конкретних рішень» щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ. Раніше Канада оголосила про новий пакет оборонної допомоги на 2 млрд канадських доларів Україні (близько $1,5 млрд).

До слова, Чехія поки налаштована продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні й на 2026 рік. Водночас результати парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року, можуть вплинути на це рішення.

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Теги: Кая Каллас військова допомога Європейський союз

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