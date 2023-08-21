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Ще одна країна приєдналася до декларації G7 про підтримку України

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Ще одна країна приєдналася до декларації G7 про підтримку України
Прапор Косово
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Косово опублікував документ про приєднання до декларації «Великої сімки»

До декларації «Великої сімки» щодо підтримки України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Альбін Курті.

У заяві уряду Косова, яку опублікував Курті, йдеться, що частково визнана республіка «з першого дня однозначно підтримує Україну та її народ».

«Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям», –  наголосив Курті.

Документ, який опублікував прем'єр-міністр Косово Альбін Курті
Документ, який опублікував прем'єр-міністр Косово Альбін Курті
Фото з Twitter Альбіна Курті

Крім того у документі сказано, Косово засуджує вторгнення та приєдналося до санкцій США та ЄС проти Росії; запропонувала прийняти до 5 тисяч біженців та прийняла 18 українських журналістів.  Також Косово заявило, що готове сприяти зусиллям, зазначеним у спільній декларації G7, і повністю підтримує цілі та цінності, викладені в ній. 

«Наслідки конфлікту поширилися далеко за межі України. У прагненні відвернути увагу від своєї незаконної війни Росія намагається дестабілізувати Західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні. Косово приєднується до Спільної декларації G7 про підтримку України. Зараз, як ніколи, демократичний світ має говорити одним голосом», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кріш’яніс Каріньш. Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу.

Зазначимо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

До цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія.

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Теги: війна Велика сімка Косово Україна безпека

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