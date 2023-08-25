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Завдання максимум для України – деблокада портів для всіх видів продукції – Забловський

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Завдання максимум для України – деблокада портів для всіх видів продукції – Забловський
Альтернативи чорноморським портам немає, і не тільки для зернових, але й для іншої продукції
фото з відкритих джерел

Lля досягнення безпеки Україні потрібно максимально далеко відігнати російські кораблі від наших берегів

З огляду на те, що Зерновий коридор то працює, то не працює, і перетворився на зброю шантажу з боку Росії, Україна шукає власні шляхи для відновлення морського експорту. Одним з таких шляхів стало відкриття морського фронту та атаки на російські кораблі, і ці кроки доволі успішні. Про це розповів Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

«Багато світових лідерів зараз доєдналися до переговорів щодо відновлення роботи принаймні зернового коридору. Але Україна робить ставку на те, що це може не відбутися. А по-друге – наше завдання максимум це повна деблокада портів для всіх товарів. Тому ми теж ідемо на кроки, пов’язані із забезпеченням торговельних коридорів», – пояснив Забловський.

Він підкреслив, що альтернативи чорноморським портам немає, і не тільки для зернових, але й для іншої продукції, тому для України, безумовно, головним завданням є забезпечення вільного судноплавства.

«Зараз ми підвищуємо ставки для того, щоб схилити або посилити свої переговорні позиції у цьому процесі. Раніше ми закликали до забезпечення безпеки кораблів за рахунок натовських або оонівських патрулів. А зараз ми посилили свій парк морських дронів, і у нас є можливість підвищити ставки у грі. Адже ми таким чином створюємо основу для того, щоб забезпечити розблокування портів і показати, що можемо захищати самотужки власні кораблі», – підкреслив Забловський.

Водночас він зауважив, що для досягнення безпеки Україні потрібно максимально далеко відігнати російські кораблі від наших берегів.

«Атаки останні на Новоросійськ показали, що ми можемо. Зрозуміло, для цього треба час. Але за умов, коли міжнародні партнери не готові нам надавати військову допомогу в Чорному морі, у нас не залишається інших шляхів для того, щоб це робити самотужки», – резюмував Забловський.

Нагадаємо, раніше Україна здійснила атаку на російський корабель "Олєнєгорский горняк" у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську. Пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань – небезпечні для судноплавства.

У свою чергу генерал Сергій Кривонос заявив, що розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі. Тепер наше завдання – зробити так, щоб їхні кораблі взагалі не виходили з портів, а також провести переговори з партнерами щодо конвоювання українських кораблів силами НАТО.

Теги: корабель Україна перевезення порт

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