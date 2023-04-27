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Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
фото з відкритих джерел

Документ вперше згадує термін «геноцид» щодо дій Росії

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії. Про це повідомив народний депутат та член постійної делегації Верховної Ради ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність.

Цей документ вперше згадує термін «геноцид» щодо дій Росії.

У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової. «І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Путін – розшукуємий військовий злочинець. Тепер це підтвердила і ПАРЄ», – написав Гончаренко.

Нещодавно в Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація

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Теги: геноцид депутат Олексій Гончаренко арешт Telegram депортація ПАРЄ діти

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