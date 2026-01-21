Головна Світ Політика
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генесек НАТО Марк Рютте головна проблема для НАТО зараз – війна в Україні
фото: Reuters

Марк Рютте закликав тримати у фокусі російську агресію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою проблемою для Альянсу нині є війна Росії проти України, а не ситуація довкола Гренландії. Про це він сказав під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Повідомляє «Главком».

Рютте зазначив, що стурбований ризиком втрати стратегічного фокусу через концентрацію на другорядних питаннях. «Ризик полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено мирним шляхом. Але головним питанням є не Гренландія. Зараз головним питанням є Україна» – наголосив він.

За словами генсека НАТО, Росія продовжує масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі саме в період сильних морозів. Він звернув увагу на критичну ситуацію з електропостачанням. «Ми знаємо, що зараз у Києві -20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії» – заявив Рютте.

Він також додав, що в грудні російська армія втрачала близько тисячі військових щодня. «І так, це правда, що в грудні росіяни втрачали 1000 людей на день – не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень… Але вони все одно продовжують атаки, вони все одно посилюють атаки», – зазначив генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що Україна наразі потребує подальшої підтримки з боку західних партнерів. За його словами, Європа також має розширювати власну промислову базу, щоб бути готовою до можливих майбутніх викликів з боку Росії.

Раніше Марк Рютте заявляв, що переобрання Дональда Трампа президентом США є позитивним фактором для НАТО, оскільки без нього європейські країни не збільшили б оборонні витрати. Про це повідомляло видання Politico. За словами генсека Альянсу, саме політика Трампа змусила великі економіки Європи активніше інвестувати у власну безпеку.

Теги: росія НАТО Марк Рютте війна Україна

