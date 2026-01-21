Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО

Дональд Трамп впевнений, що його прагнення придбати Гренландію не створить розкол всередині Альянсу

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його ініціатива стосовно Гренландії позитивно вплине на Північноатлантичний альянс. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі, він зауважив, що майбутня домовленість задовольнить як НАТО, так і Сполучені Штати, хоча конкретних деталей не розкрив.

На запитання про те, чи не спровокує прагнення придбати острів розкол всередині Альянсу, американський лідер відповів заперечно. За словами Трампа, контроль над цією арктичною територією є стратегічно важливим не лише для національної безпеки США, а й для стабільності в усьому світі.

Крім того, він наголосив на своєму особистому внеску в розвиток оборонного союзу, заявивши, що ніхто не зробив для зміцнення НАТО більше за нього. Президент підсумував, що очікуваний результат у питанні Гренландії буде вигідним для всіх зацікавлених сторін.

Як відомо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.