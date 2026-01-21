Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
фото: Reuters

Дональд Трамп впевнений, що його прагнення придбати Гренландію не створить розкол всередині Альянсу

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його ініціатива стосовно Гренландії позитивно вплине на Північноатлантичний альянс. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі, він зауважив, що майбутня домовленість задовольнить як НАТО, так і Сполучені Штати, хоча конкретних деталей не розкрив.

На запитання про те, чи не спровокує прагнення придбати острів розкол всередині Альянсу, американський лідер відповів заперечно. За словами Трампа, контроль над цією арктичною територією є стратегічно важливим не лише для національної безпеки США, а й для стабільності в усьому світі.

Крім того, він наголосив на своєму особистому внеску в розвиток оборонного союзу, заявивши, що ніхто не зробив для зміцнення НАТО більше за нього. Президент підсумував, що очікуваний результат у питанні Гренландії буде вигідним для всіх зацікавлених сторін.

Як відомо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.

Теги: Дональд Трамп США НАТО Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
13 сiчня, 09:58
Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
13 сiчня, 00:26
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
10 сiчня, 05:50
Трамп спостерігає за проведенням спецоперації у Венесуелі
Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро
4 сiчня, 07:27
Заява Ірану була опублікована перед публікацією Дональда Трампа на Truth Social
Іран засудив напад на Венесуелу
3 сiчня, 12:08
49% респондентів не схвалюють дій Трампа щодо війни в Україні
Як американці ставляться до дій Трампа щодо війни в Україні – результати опитування
2 сiчня, 12:27
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
29 грудня, 2025, 01:19
Економіка США б'є рекорди
Споживчий бум розігнав економіку США до максимуму за два роки
25 грудня, 2025, 09:20
Кремль не розкрив деталей контактів зі США
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
24 грудня, 2025, 13:23

Політика

Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Спецпосланець Путіна заявив про зростання підтримки позиції РФ після перемовин з Віткоффом
Спецпосланець Путіна заявив про зростання підтримки позиції РФ після перемовин з Віткоффом
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
Трамп вважає, що його Рада миру потенційно може замінити ООН
Єврокомісія анонсувала додаткові санкції проти Ірану
Єврокомісія анонсувала додаткові санкції проти Ірану
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
НАТО відрізає США від частини розвідданих
НАТО відрізає США від частини розвідданих

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua