$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході

Гончар: «Не буде апокаліптичних цін в $120-150 за барель. Не думаю, що вони сягнуть навіть $100»

Війна на Близькому Сході може вплинути на світовий нафтовий ринок, однак ціни навряд чи досягнуть рекордних значень. Таку оцінку дав в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Експерт зазначає, що наразі ключовим фактором залишається тривалість конфлікту та його вплив на нафтову інфраструктуру регіону. За його словами, песимістичний сценарій передбачає затягування протистояння на кілька місяців.

У такому випадку можливі періодичні атаки на об’єкти інфраструктури та проблеми з транспортуванням нафти.

«Як це було у випадку з хуситами в Червоному морі: спочатку їх трохи «пригасили», і вони припинили уражати судна з тією інтенсивністю, але періодично все рівно їх діставали. І ситуація підвищених ризиків зберігалась», – пояснив він.

При цьому навіть у разі тривалого конфлікту експерт не очікує різкого стрибка цін.

«Не буде апокаліптичних цін в $120-150 за барель. Не думаю, що вони сягнуть навіть $100», – зазначив Гончар.

Водночас оптимістичний сценарій передбачає завершення американо-ізраїльської кампанії протягом місяця та відсутність масштабних руйнувань нафтової інфраструктури. У такому випадку, за його оцінкою, після короткочасного зростання ціни можуть швидко знизитися, оскільки на світовому ринку наразі немає дефіциту нафти.

«За моїми прогнозами, ціна на нафту може сягнути під $90 за барель, а потім піде вниз і наприкінці першого півріччя може опуститися нижче $50», – сказав експерт.

Водночас у разі пошкодження нафтових заводів або проблем із проходженням танкерів через ключові морські маршрути ціна на рівні близько $90 може утримуватися протягом кількох місяців.

Як повідомлялось, операція США та Ізраїлю та іранські удари у відповідь по країнах Перської затоки призвели до паніки на ринку нафти та скрапленого газу. Головним фактором занепокоєння на ринку стала зупинка Ормузької протоки – ключового маршруту, яким щодня транспортується 20-21 млн барелів нафти, що становить приблизно 20% світового нафтового споживання.