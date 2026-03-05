Головна Світ Політика
search button user button menu button

$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
фото: Getty Images
Супутникові знімки наслідків удару по НПЗ Саудівської Аравії в Рас-Таннурі

Гончар: «Не буде апокаліптичних цін в $120-150 за барель. Не думаю, що вони сягнуть навіть $100»

Війна на Близькому Сході може вплинути на світовий нафтовий ринок, однак ціни навряд чи досягнуть рекордних значень. Таку оцінку дав в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Експерт зазначає, що наразі ключовим фактором залишається тривалість конфлікту та його вплив на нафтову інфраструктуру регіону. За його словами, песимістичний сценарій передбачає затягування протистояння на кілька місяців.

У такому випадку можливі періодичні атаки на об’єкти інфраструктури та проблеми з транспортуванням нафти.

«Як це було у випадку з хуситами в Червоному морі: спочатку їх трохи «пригасили», і вони припинили уражати судна з тією інтенсивністю, але періодично все рівно їх діставали. І ситуація підвищених ризиків зберігалась», – пояснив він.

При цьому навіть у разі тривалого конфлікту експерт не очікує різкого стрибка цін.

«Не буде апокаліптичних цін в $120-150 за барель. Не думаю, що вони сягнуть навіть $100», – зазначив Гончар.

Водночас оптимістичний сценарій передбачає завершення американо-ізраїльської кампанії протягом місяця та відсутність масштабних руйнувань нафтової інфраструктури. У такому випадку, за його оцінкою, після короткочасного зростання ціни можуть швидко знизитися, оскільки на світовому ринку наразі немає дефіциту нафти.

«За моїми прогнозами, ціна на нафту може сягнути під $90 за барель, а потім піде вниз і наприкінці першого півріччя може опуститися нижче $50», – сказав експерт.

Водночас у разі пошкодження нафтових заводів або проблем із проходженням танкерів через ключові морські маршрути ціна на рівні близько $90 може утримуватися протягом кількох місяців.

Як повідомлялось, операція США та Ізраїлю та іранські удари у відповідь по країнах Перської затоки призвели до паніки на ринку нафти та скрапленого газу. Головним фактором занепокоєння на ринку стала зупинка Ормузької протоки – ключового маршруту, яким щодня транспортується 20-21 млн барелів нафти, що становить приблизно 20% світового нафтового споживання. 

Читайте також:

Теги: нафта ціни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
1 березня, 07:50
Польща розглядає можливість створення власної ядерної зброї
«Це завжди серйозно». Польський дипломат прокоментував слова президента Навроцького про ядерну зброю
26 лютого, 08:32
Марина Бондаренко, українка, яка вже 4 роки живе зі своїм сином у Польщі, плете камуфляжну сітку для українських солдатів в UA HUB, українському соціально-культурному центрі
Reuters: Українці, розкидані по всій Європі, залишаються в пастці невизначеності через війну
22 лютого, 02:26
Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Зеленський: була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
16 лютого, 13:59
У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
13 лютого, 09:00
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21
«Газпромнєфть» виявила родовище з геологічними запасами 55 млн тонн нафти
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
11 лютого, 12:53
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі
Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі
6 лютого, 08:36

Політика

Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
Європа готується до війни: 10 країн розробляють план евакуації
Європа готується до війни: 10 країн розробляють план евакуації
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
Генсек НАТО розповів, як операція проти Ірану вплине на війну в Україні
Генсек НАТО розповів, як операція проти Ірану вплине на війну в Україні
Тисячі іранських дронів викликали тривогу у Пентагоні
Тисячі іранських дронів викликали тривогу у Пентагоні
Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану
Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua