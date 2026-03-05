Головна Світ Політика
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Медіа повідомляють про відкликання військових з відпусток і посилення ППО

Азербайджан привів війська у підвищену бойову готовність на кордоні з Іраном. Про це повідомляє OC Media, пише «Главком».

За інформацією незалежного видання Qazetchi, підвищену готовність оголосили у Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, а також у структурах Міністерства внутрішніх справ і надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів.

Також у прикордонних районах розгорнули системи протиповітряної оборони та комплекси протидії безпілотникам і низьколітаючим повітряним цілям.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану наразі публічно не підтвердило і не спростувало ці повідомлення.

Опозиційний політик Ядігар Садіглі заявив, що посилення оборонних заходів на кордоні виглядає передбачуваним на тлі напруженої ситуації в регіоні.

«Глава держави, звичайно, повинен вжити певних запобіжних заходів. Багато чого може статися», – зазначив він.

Як повідомлялось, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході 

Азербайджан військові Іран

