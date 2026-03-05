Головна Світ Політика
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
Сам Трамп відкинув опитування, які демонструють низьку підтримку військової операції США проти Ірану
колаж: glavcom.ua

Більшість виборців вважає, що політика президента у відносинах з Тегераном підвищила ризики для США

Більшість американців вважає, що дії президента США Дональда Трампа у відносинах з Іраном зробили країну менш безпечною. Про це свідчать результати опитування Fox News, пише «Главком».

Згідно з дослідженням, 51% респондентів заявили, що політика Трампа у відносинах з Іраном підвищила ризик для США. Водночас 29% опитаних вважають, що ці дії підвищили безпеку країни.

Ще 19% респондентів сказали, що відносини Трампа з Іраном «не призвели до жодної різниці», а 1% опитаних заявили, що не можуть оцінити вплив цієї політики.

Крім того, 61% учасників опитування відповіли, що Іран становить реальну загрозу національній безпеці США. Ще 38% респондентів заявили, що не вважають Тегеран такою загрозою.

Сам Трамп відкинув опитування, які демонструють низьку підтримку військової операції США проти Ірану.

Ескалація між США, Ізраїлем та Іраном почалася 28 лютого 2026 року, коли США та Ізраїль завдали серії ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Американська операція отримала назву «Епічна лють», а ізраїльська – «Левиний рик».

Перші удари були завдані вночі по об’єктах у Тегерані та інших містах Ірану. У них брали участь понад 100 літаків і кораблі ВМС США.

Під час початкової фази операції було атаковано військову інфраструктуру Ірану, зокрема системи ППО, ракетні установки та безпілотні комплекси. За даними американських військових, удари спрямовані на знищення ракетного потенціалу та військових можливостей Тегерана.

Іран у відповідь запустив балістичні ракети та безпілотники по Ізраїлю, а також по об’єктах США і союзників на Близькому Сході.

