Рютте заявив, що Європа має радіти другому терміну Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генсек НАТО Марк Рютте назвав другий термін Трампа позитивним для Європи
фото: EPA

Генсек НАТО вважає, що без Трампа союзники не збільшили б оборонні витрати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що переобрання Дональда Трампа президентом США є позитивним для Альянсу, оскільки без нього європейські країни не збільшили б фінансування оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Заява Рютте пролунала в Давосі на тлі загострення ситуації навколо Гренландії, де Дональд Трамп раніше посилив публічні погрози щодо встановлення контролю над островом. «Зараз я не маю популярності серед вас, бо захищаю Дональда Трампа, але я справді вірю, що ви можете радіти, що він є, бо він змусив нас у Європі активізуватися, зіткнутися з наслідками того, що ми маємо більше дбати про власну оборону», – заявив Рютте.

За словами генсека НАТО, великі європейські економіки, зокрема Іспанія, Італія та Франція, ніколи б не погодилися збільшити оборонні витрати до рівня 2% ВВП, якби Трамп не став президентом США. «У жодному разі, без Дональда Трампа цього б ніколи не сталося. Зараз всі вони виділяють 2%», – наголосив Рютте.

Раніше повідомлялося, що частина чиновників НАТО почала обмежувати передачу розвідувальної інформації Сполученим Штатам після публічних заяв Дональда Трампа щодо Гренландії. За даними видання, союзники побоюються, що розвідувальні дані можуть бути використані Вашингтоном для політичного тиску на Данію та владу Гренландії. Співрозмовник у структурах НАТО заявив, що співробітники Альянсу свідомо скорочують обсяг інформації, якою діляться з американською стороною.

Водночас сам Дональд Трамп заявив, що його ініціатива щодо Гренландії не створить розколу в НАТО. За словами президента США, контроль над островом є стратегічно важливим не лише для національної безпеки Сполучених Штатів, а й для стабільності у світі.

Теги: НАТО Марк Рютте Дональд Трамп

