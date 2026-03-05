Головна Світ Політика
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону проти Ірану? Заява Рютте

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону проти Ірану? Заява Рютте
Рютте зробив заяву про Іран
фото: скриншот з відео

Генсек сказав, що якщо стаття п’ять буде застосована, Альянс негайно про це повідомить

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що серед країн Альянсу існує «широка підтримка» кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерного та ракетного потенціалу Ірану. Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax, передає «Главком».

Рютте також відповів на питання про п’яту статтю про колективну оборону.

«З поважних причин ми завжди будемо залишатися дуже неоднозначними щодо того, коли застосовується стаття п’ять. Ми залишаємо це дуже неоднозначним, тому що не хочемо, щоб наші вороги, наші супротивники, стали розумнішими», – сказав Рютте.

Генсек додав, що якщо стаття п’ять буде застосована, Альянс негайно про це повідомить. До того часу, за його словами, двозначність є навмисною, щоб змусити супротивників ретельно обміркувати ризики нападу на інтереси НАТО.

«Наш верховний головнокомандувач, наше вище військове керівництво, а також, звичайно, всі наші військовослужбовці, ми гарантуємо, що ми можемо захистити і захистимо кожен сантиметр території НАТО. А тим часом ми дуже підтримуємо наших друзів і партнерів на Близькому Сході, тому що бачимо ці атаки проти ОАЕ, Бахрейну, Оману, Саудівської Аравії, Кувейту та інших країн регіону. І ми дуже підтримуємо їх. Я перебуваю з ними в постійному контакті, тому що ми хочемо переконатися, що зробимо все, що в наших силах, щоб вони були в безпеці», – зауважив Рютте.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану можуть послабити здатність Тегерана підтримувати Росію у війні проти України.

Як повідомлялося, 10 країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок серйозної кризи або військового конфлікту в регіоні.

Теги: НАТО Іран Марк Рютте

