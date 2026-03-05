Влада Орбана під загрозою? Опозиція лідирує в опитуваннях перед виборами

«Орбан стикається з найбільшим викликом за 16 років свого правління»

Угорська правоцентристська партія «Тиса» випереджає правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» напередодні виборів 12 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Орбан стикається з найбільшим викликом за 16 років свого правління, хоча результат голосування залишається дуже невизначеним, оскільки, згідно з опитуваннями громадської думки, багато виборців все ще не визначилися», – йдеться у матеріалі.

Опитування, проведене Zavecz Research з 22 по 28 лютого, показує, що партія «Тиса» збільшила свою перевагу серед виборців до 12 пунктів з 10. Опитування, опубліковане 24.hu, показало, що 50% виборців, які визначилися з вибором, підтримують «Тису», що на 2% більше, ніж у січні, тоді як 38% підтримують «Фідес», що на 1% менше, ніж місяць тому.

Zavecz показав 38% підтримки «Тиси» серед усіх виборців, тоді як «Фідес» підтримують 32%. Згідно з їхнім опитуванням, близько 20% респондентів заявили, що все ще не знають, кого підтримати – місяць тому цей показник становив 23%.

Друге опитування, проведене Publicus Institute, показало, що 47% виборців, які визначилися, підтримують «Тису», а 39% – «Фідес», при цьому підтримка обох партій знизилася на 1% порівняно з січневим опитуванням.

Обидва опитування показали, що ультраправа партія «Наша батьківщина» (Mi Hazank) буде єдиною іншою партією, яка подолає 5-відсотковий бар'єр, необхідний для входження до парламенту.

«Тису» очолює колишній урядовець Петер Мадяр, який заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розморозить мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та міцно закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.