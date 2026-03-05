Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект

Під час військових операцій проти Ірану Сполучені Штати Америки для обробки даних активно застосовують інструменти штучного інтелекту

Збройні сили Сполучених Штатів Америки підтвердили використання алгоритмів штучного інтелекту для ідентифікації цілей під час авіаударів на Близькому Сході. Технологія допомагає обробляти величезні масиви даних, які збирають розвідувальні дрони та супутники. Про це пише видання Вloomberg, інформує «Главком».

Видання зазначає, що з початку військових ударів минулого тижня Сполучені Штати Америки завдали ударів по понад 2000 цілях, зокрема 1000 протягом перших 24 годин. І нові технології дедалі більше впливають на сучасні бойові дії.

За словами речника командування капітана Тімоті Гокінса, штучний інтелект відіграє важливу роль у первинному відборі та аналізі великої кількості розвідувальних даних. Це дозволяє людським аналітикам зосередитися на складнішій перевірці інформації та прийнятті рішень.

«Centcom використовує різноманітні інструменти штучного інтелекту, і це саме те, чим вони є, інструментами, щоб допомогти експертам-людям у суворому процесі, що відповідає політиці США, військовій доктрині та законодавству», – сказав Гокінс.

Експерти вважають, що алгоритми здатні за лічені хвилини виявляти аномалії, техніку або приховані позиції противника, на що у людей-аналітиків пішли б години.

Разом з тим, використання штучного інтелекту у військових діях викликає дискусії. Деякі правозахисні організації країни застерігають, що системи підтримки рішень на основі штучного інтелекту можуть розмити межу між рекомендаціями алгоритмів і фактичним застосуванням сили.

«Главком» писав, що Сполучені Штати Америки та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів. Йдеться про безпілотники-перехоплювачі, які можуть збивати іранські Shahed дешевше за ракети Patriot.

Як зазначає Financial Times, Тегеран накопичив десятки тисяч безпілотників типу Shahed, тому держави регіону шукають нові засоби протидії таким атакам.