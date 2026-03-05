Головна Світ Політика
Зеленський закликав не довіряти словам Путіна про кінець війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський закликав не довіряти словам Путіна про кінець війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не зміг на полі бою нічого зробити
фото: president.gov.ua

Президент заявив, що пропозиції Кремля щодо Донбасу не гарантують миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що словам російського лідера Володимира Путіна щодо можливого завершення війни не можна довіряти. За його словами, Росія вже неодноразово демонструвала, що її заяви не відповідають реальним діям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю глави держави виданню Rai Italia.

Зеленський прокоментував поширену в міжнародному політичному середовищі тезу про те, що війна може завершитися, якщо українські війська залишать Донбас.

«Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова Путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні», – наголосив президент.

Він також поставив під сумнів саму логіку таких вимог з боку Росії. «Чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він (Путін – ред.) не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українські оборонні позиції на Донбасі суттєво обмежують можливості російських військ для наступу. «Ці укріплення обмежують можливості російських військ. Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?» – заявив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна готова шукати дипломатичні шляхи завершення війни, але такі домовленості мають базуватися на реальних гарантіях. За його словами, Київ готовий обговорювати завершення війни за участю сильних міжнародних посередників, однак умови не можуть ґрунтуватися лише на обіцянках Москви. Президент також припустив, що навіть у разі відходу українських сил із Донбасу це не означатиме автоматичного завершення війни.

Нагадаємо, що Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці.

Теги: Володимир Зеленський путін війна перемир'я

